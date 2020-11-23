На Львівщині судитимуть п’ятьох членів ДВК за фальсифікації

Їм загрожує кримінальна відповідальність за дострокове заповнення протоколу

Їм загрожує кримінальна відповідальність за дострокове заповнення протоколу

Фото: із відкритих джерел

У Львівській області судитимуть п’ятьох членів дільничої виборчої комісії села Йосиповичі Стрийського району, які під час місцевих виборів достроково підписали протокол голосування.

Про це повідомляє Прокуратура львівської області, передає RegioNews.

Їм також інкримінують підписання протоколу не на засіданні виборчої комісії, а поза її межами.

За даними слідства, під час місцевих виборів 25 жовтня п’ятеро членів ДВК (голова, заступник, секретар та двоє членів) за кілька годин до завершення голосування підписали протокол ДВК про підрахунок голосів виборів депутатів Львівської обласної ради.

Однак вони мали право підписувати протокол лише під час підсумкового засідання дільничної виборчої комісії.

Досудове розслідування... завершене. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк 5 років”, - йдеться в повідомленні.

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