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23 листопада 2020, 11:33 36

У Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях

23 листопада 2020, 11:33 36
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Явка на виборах у місті склала 32,4%
Явка на виборах у місті склала 32,4%
Фото: із відкритих джерел
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Міським головою Слов’янська у другому турі переобрали кандидата від Опоблоку і чинного мера міста Вадима Ляха.

Відповідні результати оприлюднила міська територіальна виборча комісія, передає RegioNews.

За результатами підрахунку 100% бюлетенів, кандидатуру Ляха підтримали 16 811 виборців (60,87%).

Його опонент, кандидат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Павло Придворов отримав 10 415 голосів виборців.

Всього на виборчі дільниці у Слов'янську прийшло 27617 виборців, що склало 32,38% від загальної кількості.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

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голосування Місцеві вибори Слов`янськ результат ТВК
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