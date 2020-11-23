У Слов’янську перемогу у другому турі виборів отримав Вадим Лях
Міським головою Слов’янська у другому турі переобрали кандидата від Опоблоку і чинного мера міста Вадима Ляха.
Відповідні результати оприлюднила міська територіальна виборча комісія, передає RegioNews.
За результатами підрахунку 100% бюлетенів, кандидатуру Ляха підтримали 16 811 виборців (60,87%).
Його опонент, кандидат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Павло Придворов отримав 10 415 голосів виборців.
Всього на виборчі дільниці у Слов'янську прийшло 27617 виборців, що склало 32,38% від загальної кількості.
Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.
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