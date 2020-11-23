У чоловіка, який у Полтаві пошкодив авто спостерігача, знайшли "фотозвіт” про злочин

Це дає підстави говорити про замовний характер правопорушення

Це дає підстави говорити про замовний характер правопорушення

Фото: Нацполіція

Правоохоронці встановила особу зловмисника, який 22 листопада на вул. Курчатова у Полтаві порізав шини автомобіля Volkswagen Passat, що належить 29-річному спостерігачеві, який працював на виборчій дільниці у 32-й школі.

Про це повідомляє інтернет-видання "Полтавщина”, передає RegioNews.

За даними Нацполіції, в його телефоні містився "фотозвіт" про пошкодження автомобіля.

Команда кандидата в мери Полтави Сергія Іващенка вчора заявила, що автомобіль належить їхньому представнику.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Полтавщини, увечері того ж дня поліція встановила особу ймовірного правопорушника. Ним виявився 27-річний полтавець. Відомості про подію внесли до Єдиного реєстру досудового розслідування за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Наразі слідчі встановлюють мотиви дій зловмисника та готують підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Із достовірних джерел журналістам стало відомо, що затриманий - раніше судимий громадянин. У нього вилучили мобільний телефон, на який він зробив "фотозвіт” про пошкодження автомобілів. Це дає підстави говорити про замовність цього правопорушення.

Нагадаємо, 22 листопада в Полтаві невідомі порізали шини автівок, припаркованих біля виборчих дільниць, від рук хуліганів постраждало авто спостерігача "Команди змін".