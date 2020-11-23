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23 листопада 2020, 15:57 72

У другому турі виборів мера Нікополя переміг секретар міськради Олександр Саюк

23 листопада 2020, 15:57 72
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Явка виборців у місті під час другого туру виборів склала 24,2 %
Явка виборців у місті під час другого туру виборів склала 24,2 %
Фото: із відкритих джерел
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У Нікополі Дніпропетровської області за результатами другого туру виборів міського голови перемогу здобув кандидат від партії "За майбутнє” і чинний секретар міської ради Олександр Саюк.

Про це під час пресконференції в ІА "Мост-Днепр” повідомив представник Комітету виборців України Станіслав Жолудєв, передає RegioNews.

За його словами, наразі опрацьовано 100% протоколів дільничних виборчих комісій, дані передано до міської ТВК.

Згідно із попередніми даними, 55% виборців проголосували за кандидата від партії "За майбутнє” Олександра Саюка.

Його опонент від партії "Слуга народу” Руслан Олійник набрав 41% голосів.

Явка виборців у Нікополі під час другого туру голосування склала 24,2 %.

Під час підрахунку 5 ДВК були відправлені на уточнення протоколів, 3 — на повторний підрахунок за різними ознаками, ще одна мала пошкодження пакету з передвиборчою документацією. Голова районної ТВК, яка першою прибула до міської ТВК здавати протокол, змушена була чекати, оскільки не мала при собі посвідчення особи”, - розповів Жолудєв.

Нагадаємо, повторне голосування на виборах мера відбулося в 11 містах України: Дніпрі, Нікополі (Дніпропетровська область), Словʼянську (Донецька область), Ужгороді (Закарпатська область), Бердянську (Запорізька область), Дрогобичі (Львівська область), Львові, Миколаєві, Полтаві, Рівному, Черкасах.

Нікополь Місцеві вибори другий тур голосування результат мер
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