Стали відомі результати виборів-2020 у Львівській області

До обласної ради обрано 84 депутатів

До обласної ради обрано 84 депутатів

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Львівської обласної ради, у містах Львів, Дрогобич та Червоноград.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Львівської обласної ради пройшло 9 партій та обрано 84 депутати. Найбільшу фракцію буде мати "Європейська солідарність" – 28 депутатів. Дві партії – "Слуга народу" та "Самопоміч" будуть переставлені у Львівській облраді однаковою кількістю обранців – 9-ма депутатами.

У місті Львів 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Тут за крісло очільника міста будуть змагатися чинний мер міста та представник "Самопомочі" Андрій Садовий та кандидата від "ЄС" Олег Синютка. До Львівської міської ради пройшли 5 партій. Найбільша кількість мандатів у "ЄС" (26) та "Самопоміч" (17).

У місті Дрогобич 22 листопада також відбудеться другий тур виборів. За крісло мера тут будуть змагатися Тарас Кучма та Андрій Веселий. Обидва самовисуванці. До міськради Дрогобича пройшли 9 партій. Найбільші фракції будуть у "Європейської солідарності" - (9 депутатів) та "Удар" Віталій Кличка" - 6 депутатів.

У місті Червоноград міським головою на другий термін обрано чинного мера Андрія Залівського. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 8-ми партії, лідирують "ЄС" (13 мандатів) та "Батьківщина" (5 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській та Донецькій областях.