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17 ноября 2020, 13:45 546

Стали известны результаты выборов-2020 во Львовской области

17 ноября 2020, 13:45 546
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В областной совет избрано 84 депутата
В областной совет избрано 84 депутата
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По информации, поступившей в секретариат Центризбиркома от территориальных избирательных комиссий и размещенной на официальном сайте ЦИК, установлены результаты местных выборов в Львовский областной совет, в городах Львов, Дрогобыч и Червоноград.

RegioNews подготовил инфографику официальных результатов, обнародованных Центральной избирательной комиссией.

Во Львовский областной совет прошло 9 партий и избрано 84 депутата. Наибольшую фракцию будет иметь "Европейская солидарность" – 28 депутатов. Две партии – "Слуга народа" и "Самопомощь" будут переставлены во Львовском облсовете одинаковым количеством избранников – 9-ю депутатами.

В городе Львов 22 ноября состоится второй тур выборов. Здесь за кресло главы города будут бороться действующий мэр города и представитель "Самопомощи" Андрей Садовый и кандидата от "ЕС" Олег Синютка. Во Львовский городской совет прошли 5 партий. Наибольшее количество мандатов в "ЕС" (26) и "Самопомощь" (17).

В городе Дрогобыч 22 ноября также состоится второй тур выборов. За кресло мэра здесь будут соревноваться Тарас Кучма и Андрей Веселий. Оба самовыдвиженцы. До горсовета Дрогобыча прошли 9 партий. Крупнейшие фракции будут у "Европейской солидарности" - (9 депутатов) и "Удар" Виталий Кличко" - 6 депутатов.

В городе Червоноград городским головой на второй срок избран действующий мэр Андрей Заливский. По количеству голосов в горсовете, куда прошли представители 8-ми партии, лидируют "ЕС" (13 мандатов) и "Батькивщина" (5 мандатов).

Ранее сообщалось, что стали известны результаты выборов-2020 в Чернігівській и Донецькій областях.

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