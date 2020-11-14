Стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській області

До обласної ради обрано 64 депутати

До обласної ради обрано 64 депутати

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Чернігівської обласної ради та у містах Чернігів, Ніжин і Прилуки.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Чернігівської обласної ради пройшло 8 партій та обрано 64 депутати. Найбільші фракції будуть мати партії "Рідний дім" (19 депутатів) та "Наш край" (9 депутатів).

У місті Чернігів у першому турі переміг чинний міський голова Владислав Антрошенко. За нього проголосувало 77,49% виборців. До Чернігівської міської ради пройшли 5 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Рідний дім" (26).

У місті Ніжин мером став представник партії "За майбутнє" Олександр Кодола, а до міськради пройшли 9 партій. Найбільші фракції будуть у партій "За майбутнє" та ОПЗЖ - по 7 та 5 депутатів відповідно.

У місті Прилуки міським головою обрано чинного мера та представницю партії "Батьківщина" Ольгу Попенко. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 9-ти партій, лідирують ВО "Батьківщина" (9 мандатів) та "Рідний дім" (5 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Запорізькій та Полтавській областях.