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14 листопада 2020, 16:15 620

Стали відомі результати виборів-2020 у Чернігівській області

14 листопада 2020, 16:15 620
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До обласної ради обрано 64 депутати
До обласної ради обрано 64 депутати
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За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів до Чернігівської обласної ради та у містах Чернігів, Ніжин і Прилуки.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

До Чернігівської обласної ради пройшло 8 партій та обрано 64 депутати. Найбільші фракції будуть мати партії "Рідний дім" (19 депутатів) та "Наш край" (9 депутатів).

У місті Чернігів у першому турі переміг чинний міський голова Владислав Антрошенко. За нього проголосувало 77,49% виборців. До Чернігівської міської ради пройшли 5 партій. Найбільша кількість мандатів буде у партії "Рідний дім" (26).

У місті Ніжин мером став представник партії "За майбутнє" Олександр Кодола, а до міськради пройшли 9 партій. Найбільші фракції будуть у партій "За майбутнє" та ОПЗЖ - по 7 та 5 депутатів відповідно.

У місті Прилуки міським головою обрано чинного мера та представницю партії "Батьківщина" Ольгу Попенко. За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли представники 9-ти партій, лідирують ВО "Батьківщина" (9 мандатів) та "Рідний дім" (5 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Запорізькій та Полтавській областях.

Чернігів Чернігівська область Місцеві вибори Атрошенко Владислав Попенко Ольга
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