Стали відомі результати виборів-2020 у Донецькій області

Вибори до обласної ради на Донеччині не проводилися

Вибори до обласної ради на Донеччині не проводилися

За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Маріуполь, Краматорськ та Слов’янськ.

RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.

Так, у місті Маріуполь міським головою з першого туру переобрано чинного мера Вадима Бойченка, якого цього разу висунула партія "Блок Вадима Бойченка". За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 5 партій, перше місце посів "Блок Вадима Бойченка" (22 депутати), а друге – ОПЗЖ (19 мандатів).

У місті Краматорськ 15 листопада відбувся другий тур мерських виборів, офіційні результати голосування ще підраховуються. Тут за посаду очільника міста змагалися два самовисуванці – чинний міський голова Андрій Панков та Олександр Гончаренко. До Краматорської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ОПЗЖ та "Команди Максима Єфімова "Наш Краматорськ" - 14 і 12 мандатів відповідно.

У місті Слов’янськ 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Крісло мера тут виборюватимуть чинний градоначальник, кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях та висуванець ОПЗЖ Павло Придворов, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (14 депутатів) та у партій "Опоблок" і "Слуга народу" (по 6 мандатів).

Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Запорізькій та Полтавській областях.