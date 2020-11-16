Стали відомі результати виборів-2020 у Донецькій області
За інформацією, яка надійшла до секретаріату Центрвиборчкому від територіальних виборчих комісій та розміщена на офіційному сайті ЦВК, встановлено результати місцевих виборів у містах Маріуполь, Краматорськ та Слов’янськ.
RegioNews підготував інфографіку офіційних результатів, оприлюднених Центральною виборчою комісією.
Так, у місті Маріуполь міським головою з першого туру переобрано чинного мера Вадима Бойченка, якого цього разу висунула партія "Блок Вадима Бойченка". За кількістю голосів у міськраді, куди пройшли 5 партій, перше місце посів "Блок Вадима Бойченка" (22 депутати), а друге – ОПЗЖ (19 мандатів).
У місті Краматорськ 15 листопада відбувся другий тур мерських виборів, офіційні результати голосування ще підраховуються. Тут за посаду очільника міста змагалися два самовисуванці – чинний міський голова Андрій Панков та Олександр Гончаренко. До Краматорської міськради увійшли 6 партій. Найбільша кількість депутатів буде у ОПЗЖ та "Команди Максима Єфімова "Наш Краматорськ" - 14 і 12 мандатів відповідно.
У місті Слов’янськ 22 листопада відбудеться другий тур виборів. Крісло мера тут виборюватимуть чинний градоначальник, кандидат від "Опозиційного блоку" Вадим Лях та висуванець ОПЗЖ Павло Придворов, а до міськради пройшли 6 партій. Найбільші фракції будуть у ОПЗЖ (14 депутатів) та у партій "Опоблок" і "Слуга народу" (по 6 мандатів).
Раніше повідомлялося, що стали відомі результати виборів-2020 у Запорізькій та Полтавській областях.