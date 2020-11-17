Суд відмовився скасувати результати виборів до Чернівецької міськради

Позов про скасування протоколу МТВК про результати виборів подавала "Партія чернівчан"

Позов про скасування протоколу МТВК про результати виборів подавала "Партія чернівчан"

Фото з відкритих джерел

У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на юриста "Партії чернівчан" Олександра Маркідонова.

Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про скасування протоколу про результати виборів... Posted by Олександр Маркідонов on Monday, November 16, 2020

У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради. Партія має намір подавати апеляційну скаргу.

Тепер апеляція. Десь через 4 дні буде рішення апеляційної інстанції , яким, особисто я впевнений, протокол про результати виборів прийнятий без повторного підрахунку 7 дільниць буде визнано протиправним, – повідомив Маркідонов.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оголошено дату другого туру виборів міського голови у Чернівцях.