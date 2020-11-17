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17 листопада 2020, 12:35 12

Суд відмовився скасувати результати виборів до Чернівецької міськради

17 листопада 2020, 12:35 12
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Позов про скасування протоколу МТВК про результати виборів подавала "Партія чернівчан"
Позов про скасування протоколу МТВК про результати виборів подавала "Партія чернівчан"
Фото з відкритих джерел
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У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на юриста "Партії чернівчан" Олександра Маркідонова.

Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про скасування протоколу про результати виборів...

Posted by Олександр Маркідонов on Monday, November 16, 2020

У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради. Партія має намір подавати апеляційну скаргу.

Тепер апеляція. Десь через 4 дні буде рішення апеляційної інстанції , яким, особисто я впевнений, протокол про результати виборів прийнятий без повторного підрахунку 7 дільниць буде визнано протиправним, – повідомив Маркідонов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оголошено дату другого туру виборів міського голови у Чернівцях.

суд вибори Чернівці партія позов
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