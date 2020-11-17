Суд відмовився скасувати результати виборів до Чернівецької міськради
У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на юриста "Партії чернівчан" Олександра Маркідонова.
Чернівецький окружний адміністративний суд відмовив в задоволенні позову про скасування протоколу про результати виборів...Posted by Олександр Маркідонов on Monday, November 16, 2020
У Чернівцях окружний адмінсуд відмовив у задоволенні позову політичної партії "Партія чернівчан" щодо скасування протоколу про результати виборів до Чернівецької міської ради. Партія має намір подавати апеляційну скаргу.
Тепер апеляція. Десь через 4 дні буде рішення апеляційної інстанції , яким, особисто я впевнений, протокол про результати виборів прийнятий без повторного підрахунку 7 дільниць буде визнано протиправним, – повідомив Маркідонов.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що оголошено дату другого туру виборів міського голови у Чернівцях.