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16 листопада 2020, 21:43 5

ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори

16 листопада 2020, 21:43 5
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Дати голосування наразі відомі лише у двох містах
Дати голосування наразі відомі лише у двох містах
Фото: flickr
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У чотирьох областях України відбудеться повторне голосування на місцевих виборах. 

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Повторне голосування відбудеться у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.

Зокрема, 17 січня 2021 року відбудуться перевибори міського голови Новгород-Сіверського після смерті обраного на виборах 25 жовтня мера.

У Борисполі, де переобраний міський голова помер від COVID-19, повторне голосування відбудеться 31 січня 2021 року.

Також знову обиратимуть мера та депутатів міської ради у Броварах , а в селі Уланівка Вінницької області переобиратимуть сільського голову.

Однак дата голосування у цих населених пунктах ще не призначена.

Нагадаємо, у ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів.

Місцеві вибори ЦВК другий тур голосування регіони
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