ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори
У чотирьох областях України відбудеться повторне голосування на місцевих виборах.
Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.
Повторне голосування відбудеться у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.
Зокрема, 17 січня 2021 року відбудуться перевибори міського голови Новгород-Сіверського після смерті обраного на виборах 25 жовтня мера.
У Борисполі, де переобраний міський голова помер від COVID-19, повторне голосування відбудеться 31 січня 2021 року.
Також знову обиратимуть мера та депутатів міської ради у Броварах , а в селі Уланівка Вінницької області переобиратимуть сільського голову.
Однак дата голосування у цих населених пунктах ще не призначена.
Нагадаємо, у ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів.