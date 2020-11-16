ЦВК заявила, що у чотирьох областях проведуть повторні вибори

Дати голосування наразі відомі лише у двох містах

Дати голосування наразі відомі лише у двох містах

Фото: flickr

У чотирьох областях України відбудеться повторне голосування на місцевих виборах.

Про це повідомляє Центральна виборча комісія, передає RegioNews.

Повторне голосування відбудеться у Київській, Чернігівській, Вінницькій та Сумській областях.

Зокрема, 17 січня 2021 року відбудуться перевибори міського голови Новгород-Сіверського після смерті обраного на виборах 25 жовтня мера.

У Борисполі, де переобраний міський голова помер від COVID-19, повторне голосування відбудеться 31 січня 2021 року.

Також знову обиратимуть мера та депутатів міської ради у Броварах , а в селі Уланівка Вінницької області переобиратимуть сільського голову.

Однак дата голосування у цих населених пунктах ще не призначена.

Нагадаємо, у ЦВК озвучили підсумкову явку на другому турі виборів мерів.