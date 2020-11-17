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17 листопада 2020, 11:02 129

Головою Хмельницької міської громади обраний Олександр Симчишин – ЦВК

17 листопада 2020, 11:02 129
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Це кандидат від ВО "Свобода" і чинний міський голова
Це кандидат від ВО "Свобода" і чинний міський голова
Фото з відкритих джерел
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Головою Хмельницької міської громади обрано кандидата від ВО "Свобода", чинного мера Олександра Симчишина.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центрвиборчком.

Головою Хмельницької міської громади обрано кандидата від ВО "Свобода", чинного мера Олександра Симчишина.

За Олександра Симчишина проголосувало 74 тисячі 62 виборці, що становить 86,83 відсотка.

Друге місце на виборах посіла кандидатка від політичної партії "Слуга Народу" Інна Ящук, з результатом у 4,9 відсотка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кам'янці-Подільському на виборах мера також виграв "свободівець".

вибори мер ВО Свобода Хмельницький Симчишин Олександр
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