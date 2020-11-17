Головою Хмельницької міської громади обраний Олександр Симчишин – ЦВК
Це кандидат від ВО "Свобода" і чинний міський голова
Це кандидат від ВО "Свобода" і чинний міський голова
Головою Хмельницької міської громади обрано кандидата від ВО "Свобода", чинного мера Олександра Симчишина.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Центрвиборчком.
Головою Хмельницької міської громади обрано кандидата від ВО "Свобода", чинного мера Олександра Симчишина.
За Олександра Симчишина проголосувало 74 тисячі 62 виборці, що становить 86,83 відсотка.
Друге місце на виборах посіла кандидатка від політичної партії "Слуга Народу" Інна Ящук, з результатом у 4,9 відсотка.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Кам'янці-Подільському на виборах мера також виграв "свободівець".
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