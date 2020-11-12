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12 листопада 2020, 20:40 139

ЗМІ дізналися, скільки коштує день у палаті "Феофанії", де лікується Зеленський

12 листопада 2020, 20:40 139
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Главу держави після інфікування коронавірусом госпіталізували в елітну лікарню
Главу держави після інфікування коронавірусом госпіталізували в елітну лікарню
Фото: Укрінформ
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Мінімальна ціна перебування в палаті державної лікарні "Феофанія" для пацієнтів із COVID-19 становить 7800 гривень на добу.

Про це повідомляє "Obozrevatel” із посиланням на лікарів клініки, передає RegioNews.

По протоколу - це 7,8 тисяч гривень", — розповіли в медустанові.

При цьому у "Феофанії” журналістам не змогли відповісти, як саме розподіляються кошти.

Відомо, що швидкий тест на COVID-19 у "Феофанії" коштує 500 гривень, а вартість тесту "у реальному часі" становить 1,5 тисячі гривень.

Нагадаємо, 9 листопада стало відомо, що президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Згодом з'явилася інформація, що глава Офісу президента Єрмак теж захворів на COVID-19.

12 листопада стало відомо, що Зеленського і Єрмака госпіталізували в "Феофанію".

Володимир Зеленський Феофанія лікарні коронавірус президент ціна
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