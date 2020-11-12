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12 ноября 2020, 20:40 138

СМИ узнали, сколько стоит день в палате "Феофании", где лечится Зеленский

12 ноября 2020, 20:40 138
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Фото: Укринформ
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Минимальная цена пребывания в палате государственной больницы "Феофания" для пациентов с COVID-19 составляет 7800 гривен в сутки.

Об этом сообщает "Obozrevatel" со ссылкой на врачей клиники, передает RegioNews.

По протоколу - это 7800 гривен", - рассказали в медучреждении.

При этом в "Феофании" журналистам не смогли ответить, как распределяются средства.

Известно, что быстрый тест на COVID-19 в "Феофании" стоит 500 гривен, а стоимость теста "в реальном времени" составляет 1,5 тысячи гривен.

Напомним, 9 ноября стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом. Позже появилась информация, что глава Офиса президента Ермак тоже заболел на COVID-19.

12 ноября стало известно, что Зеленского и Ермака госпитализировали в "Феофанию"

Владимир Зеленский Феофания больницы коронавирус президент цена
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