Питання про втрату безвізу з ЄС зняте – Офіс президента

В цьому запевнив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

В цьому запевнив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква

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Заступник керівника Офісу Глави держави стверджує, що питання безвізу вдалося владнати завдяки тому, що Президент у той же день зібрав термінове засідання РНБО й за його результатами вніс до парламенту проект розв’язання кризи.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сайт Президента.

Президент Володимир Зеленський не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду щодо скасування низки норм антикорупційного законодавства. Президент у той же день зібрав термінове засідання РНБО й за його результатами вніс до парламенту проект розв’язання кризи. Тепер черга за Верховною Радою. Про це заявив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі програми "Запитання тут ставимо ми" на Радіо НВ.

На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, серед іншого з питанням безвізового режиму – чи скасування, чи призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, – ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери, – сказав Ігор Жовква.

Він наголосив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

Закони у нас приймає не Президент, а парламент. Відповідні законопроекти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроект. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні перемовини з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка буде надавати свою юридичну експертизу, – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Ігор Жовква зауважив, що наразі нардепи разом з експертами Венеціанської комісії та представниками Мін’юсту напрацьовують оптимальний варіант виходу з ситуації, що склалася.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українці незадоволені рішенням КС і бояться втратити безвіз.