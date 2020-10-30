Сергій Надал втретє виграв вибори мера Тернополя

Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців

Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців

Фото: Тернопільська міська рада

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Тернопільської міської виборчої комісії.

За чинного міського голову Сергія Надала проголосувало 52876 виборців. Це 74,59% від тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться у повідомленні.

На другому місці – Іван Сороколіт (Сила людей), його підтримали 4171 виборець.

Третє місце зайняв Леонід Бицюра (Батьківщина) – 3507 голосів, або 4,9%.

На четвертому та п’ятому місцях Віктор Овчарук (Європейська Солідарність) та Віктор Гевко (Слуга Народу).

Нагадаємо, 29 жовтня у Тернополі міська ТВК завершила прийом протоколів з дільниць.