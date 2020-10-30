Сергій Надал втретє виграв вибори мера Тернополя
Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців
Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців
Сергій Надал отримав 74,59% голосів і зберіг крісло мера Тернополя.
Про це пише RegioNews з посиланням на дані Тернопільської міської виборчої комісії.
За чинного міського голову Сергія Надала проголосувало 52876 виборців. Це 74,59% від тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться у повідомленні.
На другому місці – Іван Сороколіт (Сила людей), його підтримали 4171 виборець.
Третє місце зайняв Леонід Бицюра (Батьківщина) – 3507 голосів, або 4,9%.
На четвертому та п’ятому місцях Віктор Овчарук (Європейська Солідарність) та Віктор Гевко (Слуга Народу).
Нагадаємо, 29 жовтня у Тернополі міська ТВК завершила прийом протоколів з дільниць.
Ольга Попенко вдруге перемогла на виборах мера ПрилукВсі новини »
30 жовтня 2020, 16:41У Києві ТВК прийняла протоколи ще із двох районів
30 жовтня 2020, 16:03В Новгород-Сіверську проведуть повторні вибори мера, - ОПОРА
30 жовтня 2020, 14:58
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Вибори в Запоріжжі: чи вдасться меру Буряку дожити до кінця другого терміну і до чого тут Коломойський
Проліт глав ОДА повз мерські крісла. Чому програли Кучер, Борзов та Коваль