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30 жовтня 2020, 17:23 8

Сергій Надал втретє виграв вибори мера Тернополя

30 жовтня 2020, 17:23 8
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Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців
Чинний міський голова отримав майже 75% голосів виборців
Фото: Тернопільська міська рада
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Сергій Надал отримав 74,59% голосів і зберіг крісло мера Тернополя.

Про це пише RegioNews з посиланням на дані Тернопільської міської виборчої комісії.

За чинного міського голову Сергія Надала проголосувало 52876 виборців. Це 74,59% від тих, хто взяв участь у голосуванні", - йдеться у повідомленні.

На другому місці – Іван Сороколіт (Сила людей), його підтримали 4171 виборець.

Третє місце зайняв Леонід Бицюра (Батьківщина) – 3507 голосів, або 4,9%.

На четвертому та п’ятому місцях Віктор Овчарук (Європейська Солідарність) та Віктор Гевко (Слуга Народу).

Нагадаємо, 29 жовтня у Тернополі міська ТВК завершила прийом протоколів з дільниць.

вибори Тернопіль Надал Сергій результат ТВК
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