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31 жовтня 2020, 15:46 36

Водія, що влаштував смертельну ДТП на Майдані, відправили під домашній арешт

31 жовтня 2020, 15:46 36
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Його доставили у приміщення суду на каталці
Його доставили у приміщення суду на каталці
Фото: Суспільне
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Шевченківський районний суд Києва обрав водію Land Rover Юрію Назаренку, який вчора, 30 жовтня в’їхав у натовп людей на Майдані Незалежності, запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту на 60 діб.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Він буде перебувати за місцем своєї реєстрації, в заді суду на нього вдягли електронний браслет. Після засідання його мають повезти до кардіохірургічного відділення, де його прооперували незадовго до ДТП і де він продовжує лікування.

Ми узгодимо з органом досудового слідства це. Удома його не зможуть лікувати без апаратів", - зазначив адвокат.

Підозрюваного у суд доправили на швидкій у супроводі правоохоронців та медиків.

Під час засідання Назаренко розповів, що перед тим, як сісти за кермо, почувався добре. Йому стало зле лише тоді, коли він почав повертати на Хрещатик. Тоді Назаренко зазначив, що втратив свідомість. За його словами, до цього втрат свідомості не було”, - пише видання.

Також у суді виступив лікар, який розповів, що у його пацієнта був інсульт, 19 жовтня його прооперували, а потім був реабілітаційний період.

За словами одного із свідків, водій оговтався після того, як сталася аварія. Крім того, адвокати Назаренка заявили, що підозрюваний усвідомлює свою провину і готовий усе компенсувати постраждалим.

Тим часом у ЗМІ з’явилася інформація про те, що у дорожньо-транспортній пригоді, яку спричинив Назаренко, загинули дві жінки, яким було 40 та 70 років відповідно. Вони стояли на шляху позашляховика, який їхав із великою швидкістю пішохідною зоною.

Від удару машини також постраждали мати з дитиною. Вони знаходяться у важкому стані, але які саме травми в них – невідомо.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Згодом водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали.

Також ЗМІ повідомляли, що смертельну ДТП на Майдані влаштував люстрований чиновник.

31 жовтня винуватцю смертельної ДТП на Майдані у Києві повідомили про підозру.

суд арешт ДТП смерть Майдан
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