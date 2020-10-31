У Києві на дорогу впав будівельний кран, проїжджа частина залита бетоном
У Києві в районі Позняки на проїжджу частину дороги впав будівельний кран.
Про це у Facebook повідомляє Київська міська адміністрація, передає RegioNews.
Відомо, що стріла крану впала на припаркований автомобіль і сильно його пошкодила. Кран також перекрив вулицю і заблокував рух.
Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги перекрито. Проїжджа частина залита бетоном”, - йдеться в повідомленні КМДА.
Зараз на місці працюють рятувальники, тривають слідчо-оперативні дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.
В КМДА також повідомили про схему об'їзду місця падіння крану. Об’їхати місце аварії можна за маршрутами просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко, а також вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.
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