У Києві на дорогу впав будівельний кран, проїжджа частина залита бетоном

В результаті падіння був пошкоджений припаркований автомобіль

В результаті падіння був пошкоджений припаркований автомобіль

Фото: Facebook

У Києві в районі Позняки на проїжджу частину дороги впав будівельний кран.

Про це у Facebook повідомляє Київська міська адміністрація, передає RegioNews.

Відомо, що стріла крану впала на припаркований автомобіль і сильно його пошкодила. Кран також перекрив вулицю і заблокував рух.

Через падіння будівельного крану проїзд вулицею Мишуги перекрито. Проїжджа частина залита бетоном”, - йдеться в повідомленні КМДА.

Зараз на місці працюють рятувальники, тривають слідчо-оперативні дії. Правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту.

В КМДА також повідомили про схему об'їзду місця падіння крану. Об’їхати місце аварії можна за маршрутами просп. П. Григоренка - просп. М. Бажана - вул. Л. Руденко, а також вул. О. Мишуги - вул. Л. Руденко - вул. С. Крушельницької - просп. П. Григоренка.

Нагадаємо, винуватцю смертельної ДТП на Майдані у Києві повідомили про підозру.