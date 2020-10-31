Водителя, устроившего смертельное ДТП на Майдане, отправили под домашний арест

Его доставили в здание суда на каталке

Его доставили в здание суда на каталке

Фото: Суспільне

Шевченковский районный суд Киева избрал водителю Land Rover Юрию Назаренко, который вчера, 30 октября въехал в толпу людей на Майдане Независимости, меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста на 60 суток.

Об этом сообщает "Суспільне", передает RegioNews.

Он будет находиться по месту своей регистрации, в заде суда на него надели электронный браслет. После заседания его должны отвезти в кардиохирургическое отделение, где его прооперировали незадолго до ДТП и где он продолжает лечение.

Мы согласуем с органом досудебного следствия это. Дома его не смогут лечить без аппаратов", - отметил адвокат.

Подозреваемого в суд доставили на скорой в сопровождении правоохранителей и медиков.

Во время заседания Назаренко рассказал, что перед тем, как сесть за руль, чувствовал себя хорошо. Ему стало плохо только тогда, когда он начал повертать на Крещатик. Тогда Назаренко отметил, что потерял сознание. По его словам, до этого потерь сознания не было", - пишет издание.

Также в суде выступил врач, который рассказал, что у его пациента был инсульт, 19 октября его прооперировали, а затем был реабилитационный период.

По словам одного из свидетелей, водитель оправился после того, как произошла авария. Кроме того, адвокаты Назаренко заявили, что подозреваемый осознает свою вину и готов все компенсировать пострадавшим.

Между тем в СМИ появилась информация о том, что в дорожно-транспортном происшествии, которое вызвал Назаренко, погибли две женщины, которым было 40 и 70 лет соответственно. Они стояли на пути внедорожника, который ехал с большой скоростью пешеходной зоной.

От удара машины также пострадали мать с ребенком. Они находятся в тяжелом состоянии, но неизвестно, какие именно у них травмы.

Напомним, в пятницу, 30 октября пьяный водитель влетел в толпу на Майдане, погибли два человека.

Позже водителя, который устроил смертельное ДТП на Майдане, задержали.

Также СМИ сообщали, что смертельное ДТП на Майдане устроил люстрированный чиновник.

31 октября виновнику смертельного ДТП на Майдане в Киеве сообщили о подозрении.