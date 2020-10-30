П'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей
30 жовтня у Києві на Майдані Незалежності близько 16 години сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.
Про це повідомляє "Київ оперативний", передає RegioNews.
Масштабна і дуже серйозна аварія відбулася на Майдані незалежності. Є серйозно травмовані", - йдеться в повідомленні.
Як розповідають свідки, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.
Також відомо, що з вини водія позашляховика зіткнулося п'ять автомобілів, загинули двоє людей.
За даними патрульної поліції Києва, інцидентом займається Шевченківське районне управління поліції. На місці працюють поліцейські і бригади швидкої.
Рух по вулиці Хрещатик в напрямку Європейської площі перекрито.
Нагадаємо, раніше у Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: один загиблий, двоє у лікарні.