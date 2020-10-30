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30 жовтня 2020, 16:54 86

П'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей

30 жовтня 2020, 16:54 86
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Винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння
Винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння
Фото: Главком
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30 жовтня у Києві на Майдані Незалежності близько 16 години сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода.

Про це повідомляє "Київ оперативний", передає RegioNews.

Масштабна і дуже серйозна аварія відбулася на Майдані незалежності. Є серйозно травмовані", - йдеться в повідомленні.

Як розповідають свідки, винуватець аварії перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Також відомо, що з вини водія позашляховика зіткнулося п'ять автомобілів, загинули двоє людей.

За даними патрульної поліції Києва, інцидентом займається Шевченківське районне управління поліції. На місці працюють поліцейські і бригади швидкої.

Рух по вулиці Хрещатик в напрямку Європейської площі перекрито.

Нагадаємо, раніше у Києві автобус виїхав на пішохідну зону та зніс МАФ: один загиблий, двоє у лікарні.

ДТП Київ Майдан аварія загиблі
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