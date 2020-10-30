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30 жовтня 2020, 19:27 1101

Смертельну ДТП на Майдані влаштував люстрований чиновник — ЗМІ

30 жовтня 2020, 19:27 1101
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Стали відомі ім'я та інші особисті дані водія
Стали відомі ім'я та інші особисті дані водія
Фото: скріншот відео
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на русском языке

Винуватця смертельної ДТП на Майдані, в результаті якої загинули двоє пішоходів, звуть Юрій Назаренко, він 1954 року народження.

Про це повідомляє "Страна.ЮА”, передає RegioNews.

Майже пʼять років він працював у комісії з цінних паперів та фондового ринку, займався створенням IT-інфраструктури в відомстві. Також він був головою колегії Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (АРІФРУ)", — пише видання.

Крім того, Назаренко координував роботу підприємств у структурі Комісії та питання їх бюджету. У 2014 році він потрапив під люстрацію і залишив комісію.

"Страна.ЮА” оприлюднила відео, як водій після аварії сидить на передньому сидінні свого авто і розмовляє по телефону. Він скаржиться співрозмовнику, що втратив свідомість, однак свідки розмови обурюються і не вірять чоловікові.

Після цього водій дме в трубку алкотестера. Це у нього виходить не з першого разу. У результаті прилад показує відсутність алкоголю.

У Нацполіції оприлюднили повне відео смертельного ДТП, яке пояснює, як водій опинився на пішохідній зоні.

З відеозапису інциденту видно, що автомобіль проїхав вулицею біля будинку профспілок, перетнув Хрещатик, проїхав через відбійники на вулицю Інститутську. Далі він протаранив інше авто і поїхав по Майдану Незалежності.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Згодом водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали.

Київ ДТП Майдан люстрація Чиновник
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