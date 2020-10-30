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30 жовтня 2020, 18:52 33

Водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали

30 жовтня 2020, 18:52 33
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Правоохоронці перевіряють, чи перебував він під дією наркотичних препаратів
Правоохоронці перевіряють, чи перебував він під дією наркотичних препаратів
Фото: із відкритих джерел
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Працівники Нацполіції затримали водія, який спричинив смертельне ДТП на Майдані Незалежності у центрі Києва.

Про це у Facebook повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, передає RegioNews.

За його словами, за кермом джипа Land Rover перебував Юрій Н. 1954 року народження. Драгер на місці трагедії не показав наявність алкоголю в крові чоловіка.

У нього відбираються проби крові і сечі для перевірки факту, чи не перебував він під дією наркотичних або лікарських препаратів. Тест драгером не показав наявність алкоголю в крові. Але більш точні результати дасть аналіз крові і сечі", - розповів Геращенко.

Він додав, що слідчі пред'являть чоловікові підозру за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу - порушення правил руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

Зі слів заступника міністра, водій після затримання дав свідчення. Згідно із поясненнями, він нібито втратив свідомість і втратив контроль над авто.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Київ ДТП поліція Майдан затримання смерті аварія
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