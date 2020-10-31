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31 жовтня 2020, 12:31 54

Суд визнав недійсними вибори у Кароліно-Бугазькій ОТГ Одеської області

31 жовтня 2020, 12:31 54
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Під час виборів на території громади фіксувалися численні порушення та спроби фальсифікацій
Під час виборів на території громади фіксувалися численні порушення та спроби фальсифікацій
Фото: Facebook
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Окружний адміністративний суд міста Одеса скасував постанову Кароліно-Бугазької ТВК від 27 жовтня про результати виборів голови Кароліно-Бугазької громади Білгород-Дністровського району.

Про це у Facebook повідомила голова правління Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська, передає RegioNews.

За її словами, суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторне голосування.

ТВК не встановивши результатів виборів, скликала перше засідання ОМС, на якому кандидати склали присягу. Суд зобов’язав ТВК визнати вибори такими, що не відбулись та оголосити повторні", - написала Айвазоська.

Вона також опублікувала фото рішення суду.

Нагадаємо, у КВУ назвали найпопулярніші регіони "виборчого туризму".

Також повідомлялось, що на Одещині ЦВК виявила спроби фальсифікації місцевих виборів.

Одеська область ТВК суд фальсифікації виборів ОПОРА
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