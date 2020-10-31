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31 жовтня 2020, 10:54 69

Винуватцю смертельної ДТП на Майдані у Києві повідомили про підозру

31 жовтня 2020, 10:54 69
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Водія затримали, троє постраждалих перебувають у лікарні
Водія затримали, троє постраждалих перебувають у лікарні
Фото: скріншот відео
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Водію автомобіля Land Rover, який 30 жовтня спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на Майдані Незалежності у центрі Києва, повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, передає RegioNews.

Дії водія кваліфікували за ч. 3 ст. 286 КК України - порушення правил дорожнього руху, яке спричинило загибель двох і більше осіб.

За погодження Київської міської прокуратури повідомлено про підозру 66-річному водію іномарки, який вчинив масштабну дорожньо-транспортну пригоду у центрі Києва зі смертельними наслідками. Дії чоловіка кваліфіковано за ч. 3 ст. 286 КК України", - йдеться в повідомленні.

У прокуратурі додали, що підозрюваного затримали, він перебуває у лікарні під охороною.

Також вирішується питання про обрання водію запобіжного заходу.

Відомо, що внаслідок наїзду на натовп людей і ДТП постраждали троє осіб, зокрема п’ятимісячна дитина, яка перебувала із батьками в авто, в яке влетів Land Rover.

Усіх постраждалих госпіталізували, за останніми даними, їх стан задовільний.

Нагадаємо, у п'ятницю, 30 жовтня п'яний водій влетів у натовп на Майдані, загинули двоє людей.

Згодом водія, який спричинив смертельну ДТП на Майдані, затримали.

Також ЗМІ повідомляли, що смертельну ДТП на Майдані влаштував люстрований чиновник.

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