На Зеленського подали до суду через опитування на виборах

У позові до президента вимагають не проводити опитування

У позові до президента вимагають не проводити опитування

Фото: Офіс президента

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов з вимогою визнати протиправним анонсоване президентом України Володимиром Зеленським всенародне опитування громадської думки 25 жовтня на виборчих дільницях.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду міста Києва, передає RegioNews.

Відомо, що із позовом проти Зеленського до суду звернувся мешканець Івано-Франківської області.

Серед інших вимог вказаного позову - зобов’язати Володимира Зеленського утриматись від вчинення дій щодо призначення та проведення всенародного опитування громадської думки на виборчих дільницях 25 жовтня 2020 року”, - йдеться в повідомленні.

В ОАСК додали, що наразі вирішують питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Нагадаємо, 13 жовтня Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Одночасно у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань у день виборів не передбачено Виборчим кодексом.

14 жовтня, стало відомо перше питання Зеленського до українського народу - чи треба за корупцію довічно саджати у в'язницю. Пізніше стали відомі всі п’ять запитань із опитування Зеленського.