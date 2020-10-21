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21 октября 2020, 18:44 5

На Зеленского подали в суд из-за опроса на выборах

21 октября 2020, 18:44 5
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Фото: Офис президента
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В Окружной административный суд Киева поступил иск с требованием признать противоправным анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским всенародный опрос общественного мнения 25 октября на избирательных участках.

Об этом сообщает пресс-служба Окружного административного суда города Киева, передает RegioNews.

Известно, что с иском против Зеленского в суд обратился житель Ивано-Франковской области.

Среди других требований указанного иска - обязать Владимира Зеленского воздержаться от совершения действий относительно назначения и проведения всенародного опроса общественного мнения на избирательных участках 25 октября 2020 года", - говорится в сообщении.

В ОАСК добавили, что сейчас решают вопрос открытия производства по административному делу.

Напомним, 13 октября Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

В КИУ заявили, что проведение опросов в день выборов не предусмотрено Избирательным кодексом.

14 октября, стало известно первый вопрос Зеленского к украинскому народу - стоит за коррупцию пожизненно сажать в тюрьму. Позже стали известны все пять вопросов из опроса Зеленского.

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