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21 жовтня 2020, 18:05 3

На Одещині припинили повноваження ще одного тервиборчкому

21 жовтня 2020, 18:05 3
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Комісію розпустили через невиконання рішення суду
Комісію розпустили через невиконання рішення суду
Фото: flickr
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Одеська районна територіальна виборча комісія достроково припинила повноваження Таїровської селищної територіальної виборчої комісії Одеського району Одеської області.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає RegioNews.

Як повідомляють активісти, спочатку районна територіальна виборча комісія здійснила заміну семи членів ТВК, після цього вона ухвалила постанову про дострокове припинення повноважень селищної ТВК.

Причиною стала відмова Таїровської ТВК зареєструвати кандидата у депутати Таїровської селищної ради, висунутого регіональною організацією політичної партії "Довіряй ділам” у єдиному виборчому списку”, - йдеться в повідомленні.

В ОПОРІ додали, що раніше рішенням суду постанову Таїровської селищної ТВК про відмову в реєстрації кандидата визнано протиправною та скасовано, комісію зобов’язали його зареєструвати.

Як сказано у постанові Одеської районної ТВК, Таїровська селищна територіальна виборча комісія так і не виконала рішення суду... Крім того, Одеська районна ТВК звернулася до Національної поліції України для проведення перевірки викладених обставин”, - повідомляють активісти.

Нагадаємо, 13 жовтня ЦВК розпустила Одеський міський виборчком, який систематично порушував Конституцію і виборче законодавство.

Одеса Одеська область ТВК порушення Місцеві вибори
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