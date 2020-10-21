Наступного року на День Незалежності відбудеться військовий парад — Зеленський

Традицію проведення параду він скасував у 2019 році після обрання президентом

Традицію проведення параду він скасував у 2019 році після обрання президентом

Фото: Facebook

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ про святкування 30-ї річниці Незалежності України, згідно із яким, у 2021 році відбудеться військовий парад.

Відповідний текст указу з’явився на сайті Офісу президента, передає RegioNews.

Згідно із текстом документу, організацію та проведення параду військ з нагоди 30-ї річниці незалежності України 24 серпня 2021 на вулиці Хрещатик та на Майдані в Києві поклали на Кабінет Міністрів.

Повідомляється, що урочисті заходи пройдуть за участю представників органів державної влади та місцевого самоврядування, іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства та громадськості.

Міністерству закордонних справ України: організувати запрошення до участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці незалежності України представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори”, - йдеться в указі Зеленського.

Нагадаємо, упродовж двох останніх років за рішенням Зеленського військовий парад не проводиться. Натомість ветерани, добровольці і волонтери організовують свою ходу Хрещатиком.