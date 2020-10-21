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21 жовтня 2020, 18:02 2

Справа Шеремета: Суд відмовився допитувати Зеленського й Авакова

21 жовтня 2020, 18:02 2
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Також захист підозрюваних просив допитати колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку
Також захист підозрюваних просив допитати колишнього генпрокурора Руслана Рябошапку
Офіс президента
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Шевченківський районний суд міста Києва відмовився у задоволенні клопотання сторони захисту щодо допиту чинних та колишніх високопосадовців у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета. Захист просив допитати президента, міністра внутрішніх справ та колишнього генпрокурора.

Як передає RegioNews з посиланням на "РБК-Украина", про це заявила головуюча суддя Оксана Голуб на сьогоднішньому судовому засіданні.

Сторона захисту пояснювала, що Володимира Зеленського, Арсена Авакова та Руслана Рябошапку необхідно допитати щодо обставин, про які вони дізналися у цій справі.

"Ці особи не були безпосередніми свідками обставин, які підлягають доведенню в цьому кримінальному провадженні, та не є свідками в розумінні статті 65 КПК", - наголосила суддя.

Водночас щодо допиту інших посадовців, серед яких працівники поліції, які є слідчими чи понятими, які брали участь у тих чи інших діях, суд буде визначатися після дослідження матеріалів справи.

Зазначимо, сторона захисту просила допитати Зеленського та Авакова після того, як вони публічно продемонстрували детальну обізнаність про справу Шеремета. Однак згідно з законодавством, ні Зеленський, ні Аваков не мають доступу до матеріалів справи.

Нагадаємо, 4 вересня суд обрав присяжних у справі про вбивство Шеремета. З 28 вересня суд присяжних почав розгляд справи Шеремета, п'ятеро присяжних прийняли присягу.

суд міністр МВС президент Справа Шеремета
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