Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня

Постанову ініціювало Міністерство освіти і науки

Постанову ініціювало Міністерство освіти і науки

Рixabay

Український уряд рекомендував ввести осінні канікули для школярів з 15 жовтня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, пише RegioNews.

Зазначимо, що постанову ініціювало Міністерство освіти і науки. Раніше рішення про шкільні канікули ухвалила комісія ТЕБ та НС.

"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.

Також повідомлялося, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули. Таке ж рішення ухвалила влада Чернівців та Івано-Франківська.