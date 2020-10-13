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13 жовтня 2020, 18:33 3

Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня

13 жовтня 2020, 18:33 3
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Постанову ініціювало Міністерство освіти і науки
Постанову ініціювало Міністерство освіти і науки
Рixabay
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Український уряд рекомендував ввести осінні канікули для школярів з 15 жовтня.

Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, пише RegioNews.

Зазначимо, що постанову ініціювало Міністерство освіти і науки. Раніше рішення про шкільні канікули ухвалила комісія ТЕБ та НС.

"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.

Також повідомлялося, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули. Таке ж рішення ухвалила влада Чернівців та Івано-Франківська.

коронавірус вибори Кабмін школа канікули
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