Кабмін рекомендує школам піти на осінні канікули з 15 жовтня
Український уряд рекомендував ввести осінні канікули для школярів з 15 жовтня.
Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Кабінету міністрів, пише RegioNews.
Зазначимо, що постанову ініціювало Міністерство освіти і науки. Раніше рішення про шкільні канікули ухвалила комісія ТЕБ та НС.
"Рекомендувати установам загальної середньої освіти встановити з 15 по 30 жовтня канікули, в наступний період можливий перехід на дистанційне або змішане навчання", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Нагадаємо, раніше т.в.о. міністра освіти Сергій Шкарлет виступив з проханням перевести школярів на дистанційне навчання на два тижні.
Також повідомлялося, що Харків не відправлятиме школярів на дострокові канікули. Таке ж рішення ухвалила влада Чернівців та Івано-Франківська.