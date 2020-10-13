Рада може ухвалити закон про референдум вже у листопаді

Перед цим його має розглянути профільний комітет

Перед цим його має розглянути профільний комітет

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Верховна рада може проголосувати за закон про всеукраїнський референдум у другому читанні вже у листопаді.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив перший віце-спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає RegioNews.

За його словами, наприкінці жовтня має відбутися завершальне засідання профільного комітету по розгляду цього законопроекту.

19-20 жовтня має пройти завершальний комітет, після того законопроект буде готовий, щоб вноситись у зал ВР... Я думаю, що найбільш реалістично розгляд цього питання і прийняття законопроекту в цілому десь орієнтовно вже у листопаді місяці", - сказав Стефанчук.

Нагадаємо, нардепам рекомендують остаточно ухвалити закон про народовладдя.