Качура вже хоче помиритися з Богуцькою, яка назвала його "тупим черевиком"

Раніше нардеп хотів подати на свою колегу до суду

Раніше нардеп хотів подати на свою колегу до суду

Фото з відкритих джерел

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура, який збирався подати в суд на свою колегу Єлизавету Богуцьку, за те, що та назвала його "тупим черевиком", готовий піти на примирення.

Про це Олександр Качура повідомив "Страні", інформує RegioNews.

"Сьогодні у нас було включення на "Апостроф ТБ". Я закликав колегу, щоб усі непорозуміння, які відбуваються всередині фракції, вирішувалися всередині. У неї є мій номер, вона може мені зателефонувати, дізнатися мою думку. Не виносити на загальний огляд", - сказав нардеп.

Він зазначив, що запропонував їй помиритися.

Качура заявив, що він хотів уникнути розкол команди на цьому підґрунті і не дозволити політичним опонентам просувати тезу, що відбувається розкол фракції.

"Пані Богуцька погодилася з цією тезою і сказала, що вона готова. Я їй запропонував зустрітися. Думаю, що зустріч відбудеться і ми поговоримо. Ми повинні зараз підтримати президента. У цій складній ситуації, ще всі ці сварки не йдуть на користь команді", - заявив Качура.

Нардеп додав, що позов ще не поданий і якщо вони підпишуть мирний договір, то він не буде звертатися до суду.

Нагадаємо, Єлизавета Богуцька різко розкритикувала свого колегу Олександра Качуру, який запропонував закупити Україні російську вакцину від коронавірусу, назвавши його "тупим черевиком".

У відповідь нардеп Качура повідомив, що подасть до суду на Богуцьку за слова про "тупий черевик".