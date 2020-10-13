Большинство фракций парламента раскритиковало опрос от Зеленского

Отдельные политические силы назвали опрос угрозой для безопасности Украины

Отдельные политические силы назвали опрос угрозой для безопасности Украины

Фото из открытых источников

В большинстве фракций Верховной Рады раскритиковали идею президента Владимира Зеленского провести в день выборов 25 октября всенародный опрос, на котором украинцам предложат ответить на 5 вопросов, которые "беспокоят обычных людей".

Об этом пишет RegioNews ссылаясь на комментарии парламентских партий в соцсетях.

В частности, в "Евросолидарности" считают, что Зеленский таким образом переключает внимание общества на себя, поскольку рейтинг его партии "Слуга народа" "стремительно катится вниз". Кроме того, он хочет "побрататься с ОПЗЖ".

В партии уверены, что вопросы будут примерно такие:

- амнистия / примирение / тема местных выборов на Донбассе;

- двухпалатный парламент / сокращение количества нардепов;

- язык, статус, применение.

Навіщо Володимиру Зеленському п‘ять питань до виборця, котрий прийде на виборчі дільниці? Що буде у цих питаннях? Відповідь на ці питання шукайте у дописі голови Львіської обласної ради Олександра Ганущина Опубліковано Європейська Солідарність Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

В "Голосе" рассматривает инициативу Зеленского как потенциальную угрозу национальным интересам Украины, поскольку боятся, что он будет использовать "незаконный опрос" в российских интересах.

Это способ легитимизировать опасные решения, которые имаются в планах Офиса президента. В частности, об особом статусе Донбасса, или о "сойтись посередине" с агрессором", - говорят в партии.

Кроме того, в "Голосе" считают, что подобные опросы нарушают избирательное законодательство и противоречат международным стандартам демократических выборов.

Они уже хотели это сделать без отдельного закона о референдуме, когда хотели наделить ЦИК полномочием проводить опрос. Но мы не дали этого сделать в сентябре. Теперь они ломают государство через колено, объявляя референдум вообще без каких-либо законных оснований. Это огромная угроза для безопасности Украины во время войны", - заявил народный депутат "Голоса" Роман Лозинский.

Партія "Голос" попереджає президента Володимира Зеленського про неприпустимість використання незаконного "опитування" у... Опубліковано Голос Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

Глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко назвала инициативу президента дешевым пиаром и унижением статуса Президента Украины.

Юлия Тимошенко также написала, что если Президенту хочется "услышать каждого", то "Батькивщина" предлагает принять закон о референдуме, а потом на референдуме поставить такие 5 вопросов, которые действительно волнуют людей:

1. Поддерживаете ли вы распродажа украинской земли?

2. Поддерживаете ли вы легализацию игорного бизнеса?

3. Верите ли вы, что придет весна, которой будут сажать?

4. Поддерживаете ли вы курс президента на распродажу страны и введения внешнего управления?

5. Считаете ли вы, что президент не выполнил ни одного обещания и должен уйти?

Новина про намір президента провести в день голосування "опитування" застала мене на Черкащині, серед людей. Тут його... Опубліковано Юлією Тимошенко Вівторок, 13 жовтня 2020 р.

В "Слуге народа" инициативу Зеленского объясняют тем, что президент имеет право общаться со своим народом, подчеркивая, что сама партия никакого отношения к опросу иметь не будет.

Партия точно не будет субъектом этого процесса, потому что партия участвует в выборах. Конечно, там не может быть какой-то агитации за конкретную партию, в том числе, за "Слугу народа", - заявила заместитель главы пропрезидентской фракции Евгения Кравчук.

Остальные парламентские фракции пока не высказали официально свою точку зрения.

Напомним, сегодня Зеленский анонсировал всеукраинский опрос 25 октября.

Одновременно в ЦИК заявили, что не знают ничего о всеукраинском опросе Зеленского.

Также в "Слуге народа" рассказали, кто и как будет проводить опрос от Зеленского.