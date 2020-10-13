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13 жовтня 2020, 15:39 2

У Раді пояснили, що означатиме всеукраїнське опитування від Зеленського

13 жовтня 2020, 15:39 2
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П'ять питань має озвучити виключно президент
П'ять питань має озвучити виключно президент
Фото:censor.net.ua
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Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму", - зазначив заступник глави парламенту.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

"Це не є законодавчо визначена процедура (опитування, - ред.), це добра ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - заявив він.

Віцеспікер ВР додав, що пізніше глава держави назве питання, які будуть фігурувати в опитуванні.

"Ці питання вже визначені. Цьому передувала кропітка соціологічна робота... Я знаю усі (питання, - ред.)... Ці питання повідомить тільки президент, невелика кількість людей їх знає, але повідомить тільки президент", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Водночас у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.

У КВУ заявили, що проведення опитувань в день виборів суперечить Виборчому кодексу. Тоді ж в Офісі президента пояснили, що опитування в день виборів не буде мати юридичних наслідків.

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