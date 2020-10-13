У Раді пояснили, що означатиме всеукраїнське опитування від Зеленського

П'ять питань має озвучити виключно президент

П'ять питань має озвучити виключно президент

Фото:censor.net.ua

Перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що всеукраїнське опитування на місцевих виборах є пробником референдуму.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24", інформує RegioNews.

"Всеукраїнське опитування - це пробник референдуму для того, щоб ми могли визначити, які питання для громадян України є важливі, і яка позиція з цих питань. Я не виключаю, що деякі з цих питань, які будуть обговорені, надалі можуть бути ініційовані у порядку референдуму", - зазначив заступник глави парламенту.

Стефанчук також прокоментував законність проведення такого опитування паралельно з місцевими виборами.

"Це не є законодавчо визначена процедура (опитування, - ред.), це добра ініціатива з тим, щоб вперше держава почала слухати думку своїх громадян, і щоб громадяни визначали, що для них є важливим", - заявив він.

Віцеспікер ВР додав, що пізніше глава держави назве питання, які будуть фігурувати в опитуванні.

"Ці питання вже визначені. Цьому передувала кропітка соціологічна робота... Я знаю усі (питання, - ред.)... Ці питання повідомить тільки президент, невелика кількість людей їх знає, але повідомить тільки президент", - розповів Стефанчук.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський анонсував всеукраїнське опитування 25 жовтня.

Водночас у ЦВК заявили, що не знають нічого про всеукраїнське опитування Зеленського.