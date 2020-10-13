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13 жовтня 2020, 15:29 2

МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для захисту волевиявлення громадян

13 жовтня 2020, 15:29 2
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За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу
За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу
Фото: flickr
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Міністерство внутрішніх справ України створило Чат-бот #Вибори2020 для захисту волевиявлення громадян і реагування на факти порушення виборчого процесу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.

Так, Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:

  • підкуп виборців або комісії;
  • фінансування агітації;
  • ведення агітації;
  • перешкоджання волевиявленню.

Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4209 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 309 кримінальних правопорушень.

Також складено 1067 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.

Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

вибори порушення поліція Виборчий кодекс агітація
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