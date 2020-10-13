МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для захисту волевиявлення громадян

За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу

За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу

Фото: flickr

Міністерство внутрішніх справ України створило Чат-бот #Вибори2020 для захисту волевиявлення громадян і реагування на факти порушення виборчого процесу.

Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews. Так, Чат-бот допоможе визначити такі види порушення: підкуп виборців або комісії;

фінансування агітації;

ведення агітації;

перешкоджання волевиявленню. Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4209 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 309 кримінальних правопорушень. Також складено 1067 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом. Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.

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