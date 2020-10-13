МВС запустило чат-бот "Вибори-2020" для захисту волевиявлення громадян
За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу
За його допомогою можна буде повідомляти про факти порушення виборчого процесу
Міністерство внутрішніх справ України створило Чат-бот #Вибори2020 для захисту волевиявлення громадян і реагування на факти порушення виборчого процесу.
Про це повідомляє пресслужба МВС, передає RegioNews.
Так, Чат-бот допоможе визначити такі види порушення:
- підкуп виборців або комісії;
- фінансування агітації;
- ведення агітації;
- перешкоджання волевиявленню.
Усього із 5 вересня територіальні органи Національної поліції зареєстрували 4209 повідомлення, пов’язаних із виборчим процесом. Усього до ЄРДР внесено відомості щодо 309 кримінальних правопорушень.
Також складено 1067 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з виборчим процесом.
Раніше повідомлялось, що Центральна виборча комісія розробила чат-бот, за допомогою якого можна отримати довідкову інформацію про місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня.
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