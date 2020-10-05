Малюська пропонує змінити в Україні умови довічного ув'язнення

Таке рішення хочуть прийняти, щоб не платити за позовами до ЄСПЛ

Таке рішення хочуть прийняти, щоб не платити за позовами до ЄСПЛ

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Комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендує Верховній Раді прийняти за основу проект закону про виконання рішень Європейського суду з прав людини, який передбачає зміну деяких видів покарання.

Про це повідомляє пресслужба Верховної Ради, передає RegioNews.

Законопроект №4049 пропонує внести зміни до чинного законодавства щодо виконання рішень Європейського суду з прав людини, виконання яких знаходиться на контролі Ради міністрів Ради Європи.

Нам вкрай важливо виконувати рішення Європейського суду не тільки з огляду, що вони є обов’язковими, тому що ми членом Ради Європи і ратифікували Європейську конвенцію, а й тому, що ми несемо регулярні матеріальні витрати на виплату компенсацій за рішеннями Європейського суду з прав людини", — сказав міністр юстиції Денис Малюська.

За його словами, ці рішення встановлюють загальнообов’язкові правила і внаслідок їх недотримання на Україну подають відповідні заяви про стягнення компенсацій.

Новий проект закону передбачає можливість перегляду положення про довічне позбавлення волі.

Малюська стверджує, що згідно із новим механізмом, особа, яка була засуджена до довічного позбавлення волі, після 10 років увʼязнення отримає право на підставі висновків і аналізу особистості просити заміну довічного позбавлення волі на покарання з терміном 15 років мінімум.

Тобто засуджений до позбавлення волі в разі прийняття цього законопроекту буде перебувати в місцях позбавлення волі не менше 25 років. Тобто цей законопроєкт не настільки ліберальний, як виглядає на перший погляд, тому що з тих, хто був помилуваний президентами України до сих пір, тільки двоє виходили на свободу після відбуття покарання у 25 років”, - говорить міністр юстиції.

Крім того, законопроект №4049 пропонує скасувати таке поняття, як "адміністративний арешт", і скоротити терміни розгляду апеляції на таку санкцію.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Також Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

1 серпня в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером та бойлером, також VIP-камери з’явилися в Миколаєві.