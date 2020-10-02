"Слуга народу" Третьякова пояснила, як легалізація самогоноваріння поліпшить виробництва молока

Нардепка планує після закінчення каденції купити кілька корів і гнати фірмовий самогон

Нардепка планує після закінчення каденції купити кілька корів і гнати фірмовий самогон

Фото: Центр журналістських розслідувань

Про це розповіла одна з авторів законопроекту - нардеп Галина Третьякова, передає RegioNews з посиланням на Суспільне.

За її словами, в Україні-прибуток від виробництва молока дуже низький, тому в країні ситуація з молоком катастрофічна. Виправити ситуацію зможе узаконене самогоноваріння.

Для того, щоб збалансувати виробництво молока, зробити його прибутковим, деякі європейські країни дозволяють отримувати дохід за рахунок продажу міцних алкогольних напоїв. Наприклад, це досвід Швейцарії та Великобританії. Якщо за кордоном можна знайти віскі, шнапс, який виробляють фермери, то чому ми не можемо виробляти свій власний самогон - як чистий, так і настояний", - пояснює Третьякова.

На думку авторів законопроекту таким чином буде досягнуто баланс між виробництвом самогону і молока.

Буде крафтовий самогон, який виробляється саме цим домогосподарством. У фермера буде своя пляшка, своя етикетка. Він буде розвивати економіку, продавати свій продукт, а паралельно він буде виробляти молоко. Що в цьому поганого?" - каже Третьякова.

Нардеп вважає, що виробництво молока в поєднанні з самогоном зробить домогосподарство прибутковим.

Але коли я закінчу депутатську діяльність, то для того, щоб виробляти самогон, який є прибутковим продуктом, куплю двох-трьох корів. І цей баланс виробництва молока, традиційного продукту для нашого фермера, в поєднанні з самогоном, теж традиційним, але високоприбутковим, призводить до того, що домогосподарство стає прибутковим", - додала Третьякова.

Нагадаємо, "Слуга народу" Третьякова вважає зарплату нардепів недостатньою для якісної роботи.