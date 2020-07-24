Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО

Також у міністерстві розповіли, скільки прибутків принесли платні камери

Також у міністерстві розповіли, скільки прибутків принесли платні камери

Фото: Мін'юст

Міністр юстиції Денис Малюська повідомив про запровадження подарункових сертифікатів на користування послугами платних камер у СІЗО.

Про це він повідомив у Facebook, передає RegioNews.



Подаруйте знайомому подарунковий сертифікат, і, якщо його візьмуть під варту, він зможе потрапити у камеру з поліпшеними умовами утримання”, - написав Малюська.

Він додав, що придбати сертифікат можна прямо з комп’ютера або смартфону на сайті Мін'юсту і нагадав, що сертифікат діє лише упродовж 6 місяців після придбання.

Якщо упродовж вказаного строку обдаровуваний не буде взятий під варту та не потрапить у СІЗО, кошти зараховуються у якості благодійної допомоги відповідному слідчому ізолятору”, - додав він.

Також за даними Мін'юсту, станом на 22 липня за користування платними камерами в СІЗО державний бюджет отримав 318 тисяч гривень. Найбільше грошей заплати в Київському СІЗО, це майже 250 тисяч гривень.

За камери у СІЗО Запоріжжя бюджет отримав 20 400 гривень, а у СІЗО Львова - 16 тисяч гривень. Найменше коштів за перебування у платних камерах отримали в Сумському слідчому ізоляторі - 4 тисячі.

Нагадаємо, 30 червня Денис Малюська показав, на що йдуть гроші клієнтів VIP-камер СІЗО.