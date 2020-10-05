Малюська предлагает изменить в Украине условия пожизненного заключения

Такое решение хотят принять, чтобы не платить по искам в ЕСПЧ

Такое решение хотят принять, чтобы не платить по искам в ЕСПЧ

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Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу проект закона о выполнении решений Европейского суда по правам человека, который предусматривает изменение некоторых видов наказания.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады, передает RegioNews.

Законопроект №4049 предлагает внести изменения в действующее законодательство относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека, выполнение которых находится на контроле Совета министров Совета Европы.

Нам крайне важно выполнять решения Европейского суда не только потому, что они являются обязательными, так как мы стали членом Совета Европы и ратифицировали Европейскую конвенцию, но и потому, что мы несем регулярные материальные затраты на выплату компенсаций по решениям Европейского суда по правам человека", - сказал министр юстиции Денис малюська.

По его словам, эти решения устанавливают общеобязательные правила и в результате их несоблюдения против Украины подают соответствующие заявления о взыскании компенсаций.

Новый проект закона предусматривает возможность пересмотра положения о пожизненном лишении свободы.

Малюська утверждает, что согласно с новым механизмом, человек, осужденный к пожизненному лишению свободы, после 10 лет заключения получит право на основании выводов и анализа личности просить замену пожизненного лишения свободы наказания со сроком 15 лет минимум.

То есть приговоренный к лишению свободы в случае принятия этого законопроекта будет находиться в местах лишения свободы не менее 25 лет. То есть этот законопроект не столь либеральный, как выглядит на первый взгляд, потому что из тех, кто был помилован президентами Украины до сих пор, только двое выходили на свободу после отбытия наказания в 25 лет", - говорит министр юстиции.

Кроме того, законопроект №4049 предлагает отменить такое понятие, как "административный арест", и сократить сроки рассмотрения апелляции на такую ​​санкцию.

Напомним, 24 июля Минюст начал продажу подарочных сертификатов на платные камеры в СИЗО. Уже на следующий день мэру Одессы Труханову подарили сертификат на VIP-камеру в СИЗО.

Такжне Минюст планирует уже летом продавать незадействованные тюрьмы. Здания тюрем будут продавать на открытых аукционах через систему "Prozorro".

1 августа в Одесском СИЗО открыли платные камеры с кондиционером и бойлером, также VIP-камеры появились в Николаеве.