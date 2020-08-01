В Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером та бойлером

Також VIP-камери з’явилися в Миколаєві

Також VIP-камери з’явилися в Миколаєві

Фото: Facebook

В Одеському СІЗО відкрили дві платні камери, в яких зробили сучасний ремонт та оснастили всім необхідним для проживання.

Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська, передає RegioNews.

За його словами, одна камера пристосована для перебування двох осіб, інша – для трьох. Міністр пожартував, що ціни в СІЗО у курортній Одесі "стабільні незалежно від сезону".

У Одесі завжди круто, тому ціни стабільні незалежно від сезону: доба – 985 грн, тиждень – 3 502 грн, місяць – 4 093 грн. Тож тепер, відїжджаючи до Одеси, до стандартного набору плавок, сонцезахисних крему та окулярів тепер слід додавати сертифікат на платну камеру", - написав міністр.

Він нагадав, що на перебування в камерах можна придбати сертифікати, а також показав фотографії нового ремонту. На фото видно, що камери оснащені кондиціонером та бойлером.

Малюська додав, що 1 серпня VIP-камери з’явилися і в Миколаєві. Там доба коштує 452 гривень, тиждень – 1 540 гривень, місяць – 3 666 гривень.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Також Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".