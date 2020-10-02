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02 жовтня 2020, 20:30 1

У Раді рекордно низькі показники відвідування через вибори, - КВУ

02 жовтня 2020, 20:30 1
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В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів
В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів
Фото з відкритих джерел
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Комітет виборців України проаналізував відвідування фракціями та народними депутатами пленарних засідань Верховної Ради у вересні.

Про це пише RegioNews з посиланням на сторінку Комітету виборців України у Facebook.

У КВУ підрахували, що в середньому на засіданнях Ради було зареєстровано лише 235 народних депутатів, що є рекордно низькими показниками. Як правило, кількість депутатів, які відвідують засідання у ВР 9 скликання є більшою і становить понад 300 депутатів.

Найвищі показники відвідування серед фракцій ВР у депутатів "Євросолідарності". В середньому на засіданнях Ради було зареєстровано 64% депутатів фракції.

Нижчі результати в групи "Довіра" та депутатів "Слуги народу" – в середньому 59% відвідування.

У депутатів "Голосу" показники відвідування на рівні 54%, "ОПЗЖ" - 46%, ВО "Батьківщина" - 43%, групи "За майбутнє" - 40%.

На низьку відвідуваність депутатів вплинуло не лише загострення пандемії коронавірусу, але й початок місцевих виборів. У результаті частина політиків перебувають із виборчими турами по регіонах, а не в сесійній залі парламенту. Це є традиційною проблемою для України, коли внаслідок виборів робота парламенту фактично є паралізованою", - зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

У Раді рекордно низькі показники відвідування через вибори, - КВУ Комітет виборців проаналізував відвідування фракціями...

Опубліковано КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ Пʼятниця, 2 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, Рада може зібратися на ще одне засідання до 20 жовтня.

вибори Слуга народа ОПЗЖ нардепи Верховна Рада засідання Голос Батьківщина сесія Європейська солідарність КВУ За майбутнє
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