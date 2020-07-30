Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці

Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro"

Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro"

Фото: flickr

Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає RegioNews.

Він додав, що після надходження коштів від продажу планується розпочати проектування та нове будівництво у містах, де влада виділила землю, або є вільна земля.

Насамперед, це Львів і Київ. На жаль, парламент не підтримав законопроект, яким встановлювався зрозумілий механізм розподілу коштів, виручених від продажу. Тому зараз ми змушені адаптуватися до існуючих механізмів продажу, які залишають бажати кращого і кілька затягують процес бюрократичними формальностями", - розповів Малюська.

За словами міністра, очікується закриття восьми в’язниць згідно інфраструктурного проекту щодо перенесення СІЗО з центрів міст на околиці або за їх межі.

Мін’юст планує перенести київське СІЗО у Бориспільській район, для цього готується тендер на розробку проектно-кошторисної документації.

Згодом буде проведено тендер на ремонтно-будівельні роботи з реконструкції Бориспільської виправної колонії №119, вона стане базою для нового київського СІЗО.

Невдовзі після вивезення звідти засуджених та звільнення персоналу такі тюрми будуть виставлені на продаж", - підсумував він.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.