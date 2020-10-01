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01 жовтня 2020, 17:53 2

Суд переніс розгляд апеляції на арешт Януковича: названо причину

01 жовтня 2020, 17:53 2
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Розгляд апеляції відбудеться 28 жовтня
Розгляд апеляції відбудеться 28 жовтня
Рixabay
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Київський апеляційний суд переніс на 28 жовтня розгляд апеляції на запобіжний захід у вигляді заочного арешту президенту-втікачу Віктору Януковичу у справі про організацію насильницьких злочинів 18-20 лютого 2014 року.

Про це передає RegioNews з посиланням на "Укрінформ".

"Призначаємо (засідання, - ред.) на 28 жовтня, на 12:30", - сказала суддя.

У цьому засіданні з’явився новий представник обвинувачення – прокурор Олександр Супрун.

Він заявив, що два прокурори, які брали участь у попередніх судових засіданнях, не можуть наразі брати участі в нинішньому. Зокрема, прокурор Олексій Донський наразі перебуває у щорічній відпустці, а прокурор Денис Іванов бере участь в іншому засіданні у Печерському райсуді Києва.

Супрун заявив, що він раніше у цьому апеляційному розгляді участі не брав, і йому необхідний час на ознайомлення з апеляціями сторони захисту і доданими до них матеріалами.

Тож суд переніс розгляд апеляції на 28 жовтня.

Нагадаємо, Офіс генпрокурора планує розпочати нову процедуру екстрадиції Януковича.

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