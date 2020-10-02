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02 октября 2020, 10:38 3

Суд продлил арест для 15 подозреваемых в нападении на автобус "ОПЖЗ" под Харьковом

02 октября 2020, 10:38 3
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Фото: Telegram
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Харьковский апелляционный суд отказался изменять меру пресечения в виде ареста без права на залог для 15 подозреваемых в нападении на автобус членов организации Ильи Кивы "Патриоты - За жизнь".

Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-секретаря суда Евгению Бондаренко, передает RegioNews.

По ее словам, судовое разбирательство длилось с 10:00 и завершилось около 20:50 1 октября.

В частности, несколько народных депутатов подавали заявления о передаче арестованных им на поруки, но эти просьбы были отклонены.

Судебное заседание сопровождалось пикетом суда представителями "Национального корпуса".

Напомним, 27 августа под Харьковом члены националистических организаций расстреляли автобус с членами организации "Патриоты за жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы.

Впоследствии в МВД рассказали подробности стрельбы, полиция также открыла уголовное производство.

Позже "Нацкорпус” отрицал причастность к нападению на автобус членов организации Кивы. Впоследствии нападавших на автобус под Харьковом задержали и остправили под арест на 60 суток.

суд автобус ОПЗЖ Харьков Илья Кива Нацкорпус
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