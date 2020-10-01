Суд вкотре переніс розгляд скарги по закритій справі "Роттердам+"

Судді до розгляду скарги по суті не перейшли

Судді до розгляду скарги по суті не перейшли

Рixabay

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на 8 жовтня відклав розгляд спільного позову "Нікопольського феросплавного заводу" Ігоря Коломойського та "Центру протидії корупції" (ЦПК) про скасування рішення Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) закрити справу "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину.

Про це за підсумками судового засідання 1 жовтня повідомив прокурор САП Віталій Пономаренко, інформує RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

"До розгляду скарги по суті не перейшли оскільки учасники заявили клопотання про необхідність ознайомлення з тими матеріалами, які були надані суду", - повідомив прокурор.

Він наголосив, що за підсумком 3,5 роки розслідування справи "Роттердам+" слідство не змогло встановити доказів якого-небудь збитку від цієї формули і наявність складу злочину.

"Немає чіткого доказу розміру матеріального збитку і взагалі, що шкоди було завдано внаслідок можливого кримінального злочину", - додав Пономаренко.

За словами адвоката сторони захисту Наталії Дригваль, слідча суддя відхилила прохання прокурора САП долучити до справи рішення ВАКС від 25 вересня, який відмовив у аналогічному позові екснардепа Віктора Чумака і визнав рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+" законними і обґрунтованими.

Один з позивачів, глава ЦПК Віталій Шабунін, після суду повідомив, що чекає на остаточне рішення за позовом 8 жовтня. Також Шабунін заперечує, що діє в цьому даному судовому процесі в інтересах Ігоря Коломойського.

Нагадаємо, що 24 вересня Вищий антикорупційний суд не задовольнив скаргу колишнього заступника генерального прокурора Віктора Чумака на постанову прокурора САП про закриття справи щодо завдання збитків від формули "Роттердам+”.

Того ж дня НАБУ подало скаргу на прокурора у справі "Роттердам+".