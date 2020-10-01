Михайло Добкін не виключає, що в майбутньому балотуватиметься у мери Києва

Добкін вважає себе кращим господарником, аніж чинний мер Віталій Кличко

Добкін вважає себе кращим господарником, аніж чинний мер Віталій Кличко

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Кандидат на пост мера Харкова Михайло Добкін не відкидає того, що в майбутньому балотуватиметься на пост мера Києва.

Про це він сказав в інтерв'ю LB.ua, передає RegioNews.

Колишній голова Харківської ОДА Михайло Добкін, який заявляв у липні про намір балотуватися на посаду міського голови Києва, вважає, що кияни вибирають собі не просто мера, а мало не президента.

Із Києвом, скажімо так, любов відкладена на потім. У господарській частині я дам фору [меру Києва Віталію] Кличкові, але як у політика у мене жодного шансу. Із моїм мисленням, із моїм бекграундом, розумінням життя. Я не знаю, навіщо киянам політики", – сказав Добкін.



На його думку, кияни, на відміну від харків'ян, обирають собі не просто мера, а мера-політика.

Якщо харків'янину потрібна людина, яка буде вирішувати нагальні проблеми, пов'язані з життєдіяльністю міста, і це нормально, то в Києві ця людина має ще й відповідати високим критеріям політика. Мало не президент", – вважає Добкін.

Нагадаємо, у червні стало відомо, що Михайло Добкін збирається балотуватися в мери Києва. Однак після того, як захворів основний кандидат на посаду мера Харкова Геннадій Кернес, Михайло Добкін заявив, що буде балотуватися на посаду мера Харкова.

Пізніше Добкін пообіцяв зняти свою кандидатуру на виборах мера Харкова, як тільки повернеться Кернес, бо мовляв балотується для підстраховки, якщо Кернесу доведеться знятися з виборів.

Кернес прокоментував похід Добкіна у мери Харкова. Він заявив, що вважає висування Добкіним своєї кандидатури недружнім кроком.