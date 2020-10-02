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02 жовтня 2020, 10:26 3

"Чорні скриньки" АН-26 розшифрували і моделюють його політ - Міноборони

02 жовтня 2020, 10:26 3
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Інформація по цьому процесу поки що засекречена
Інформація по цьому процесу поки що засекречена
Фото: ДСНС
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Розшифровка "чорних скриньок" літака АН-26, який розбився під Харковом, завершилася.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на Міністерство оборони, передає RegioNews.

У Міноборони повідомили, що вся інша інформація по цьому процесу поки що засекречена, зараз займаються моделюванням польоту військового літака.

Розшифровка "скриньок" вже завершилася, ми зараз ведемо моделювання всього польоту", - йдеться в повідомленні.

В Міноборони додали, що засекретили інформацію, щоб не було упереджених дій і наклепів", оскільки, за їхніми словами це дуже педантична справа.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства. Також у ДБР спростовують інформацію про відмову двигуна АН-26.

АН-26
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