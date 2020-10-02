10:01  02 октября
Количество новых заболевших коронавирусом приближается к 5 тысяч за сутки
11:23  02 октября
Из-за пожаров в Луганской области открыли уже 10 уголовных дел, - Шмыгаль
08:13  02 октября
Ситуация на Донбассе: враг дважды нарушил режим "тишины"
UA | RU
UA | RU
02 октября 2020, 10:26 3

"Черные ящики" АН-26 расшифровали и моделируют его полет - Минобороны

02 октября 2020, 10:26 3
Читайте також українською мовою
Информация по этому процессу пока засекречена
Информация по этому процессу пока засекречена
Фото: ГСЧС
Читайте також
українською мовою

Расшифровка "черных ящиков" самолета АН-26, который разбился под Харьковом, завершилась.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство обороны, передает RegioNews.

В Минобороны сообщили, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена, сейчас занимаются моделированием полета военного самолета.

Расшифровка "ящиков" уже завершилась, мы сейчас ведем моделирования всего полета", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что засекретили информацию, чтобы не было предвзятых действий и клеветы, поскольку, по их словам, это очень щепетильное дело.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.

АН-26
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Подписывайтесь на RegioNews
22 сентября 2020
"Девять маленьких мэров"
03 сентября 2020
Госпожа мэр или госпожа мем
21 августа 2020
Приключения ЗеПрезидента в Херсоне
Все видео »
Одесский облсовет: на выборы идут политические ветераны и помощники олигархов
"Зеленые" кандидаты. Кто будет представлять партию Зеленского на Тернопольщине
Все публикации »
Петр Олещук
Кирилл Сазонов
Андрей Смолий
Все блоги »