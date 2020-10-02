"Черные ящики" АН-26 расшифровали и моделируют его полет - Минобороны

Информация по этому процессу пока засекречена

Информация по этому процессу пока засекречена

Фото: ГСЧС

Расшифровка "черных ящиков" самолета АН-26, который разбился под Харьковом, завершилась.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Министерство обороны, передает RegioNews.

В Минобороны сообщили, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена, сейчас занимаются моделированием полета военного самолета.

Расшифровка "ящиков" уже завершилась, мы сейчас ведем моделирования всего полета", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что засекретили информацию, чтобы не было предвзятых действий и клеветы, поскольку, по их словам, это очень щепетильное дело.

Напомним, 25 сентября, под Харьковом, вблизи Чугуева произошла авиакатастрофа - разбился военный самолет АН-26.

Позже в ГБР назвали 4 основные причины авиакатастрофы на Харьковщине. 27 сентября спасатели завершили работы на месте авиакатастрофы под Харьковом.

В Харьковской ОГА сообщили, что ДНК-экспертизу погибших под Харьковом проведут в ускоренном режиме.

Руководство полетов, которое принимало решения по АН-26 на Харьковщине, отстранили на время следствия. Также в ГБР опровергают информацию об отказе двигателя АН-26.