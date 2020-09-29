У Харкові попрощалися із загиблим у катастрофі АН-26 курсантом

Він помер в лікарні 26 вересня від отриманих травм та опіків

Він помер в лікарні 26 вересня від отриманих травм та опіків

Фото: Facebook

У Харкові на Меморіалі Слави відбулася церемонія прощання із 20-річним курсантом зі Львівської області Віталієм Вільховим, який помер у лікарні внаслідок травм, отриманих під час катастрофи АН-26 у Харківській області.

Про це повідомляє Суспільне, передає RegioNews.

До Меморіалу Слави прийшли рідні загиблого, курсанти університету Повітряних сил ім. Івана Кожедуба, керівництво університету і небайдужі мешканці Харкова.

Стримуючи біль, ми сьогодні проводжаємо в останню путь Вільхового Віталія Богдановича, 20-річного юнака, який з юнацтва мріяв про небо, кар’єру військового і, зібравши всі сили, до останнього подиху боровся за своє життя", — сказав під час церемонії начальник університету Повітряних сил ім. Кожедуба Олександр Турінський.

Він передав матері Віталія грамоту пошани та скорботи від Головнокомандувача Збройних Сил України Руслана Хомчака.

Віталій Вільховий закінчив Львівський державний ліцей ім. Героїв Крут, після чого вступив до університету в Харкові. У вкрай тяжкому стані після катастрофи АН-26 біля Чугуєва Віталія доправили до харківської лікарні, де він помер 26 вересня.

Поховають курсанта на Львівщині.

Нагадаємо, 25 вересня, під Харковом, поблизу Чугуєва сталася авіакатастрофа - розбився військовий літак АН-26.

Пізніше в ГБР назвали 4 основні причини авіакатастрофи на Харківщині.

27 вересня рятувальники завершили роботи на місці авіакатастрофи під Харковом.

У Харківській ОДА повідомили, що ДНК-експертизу загиблих під Харковом проведуть у прискореному режимі.

Керівництво польотів, яке ухвалювало рішення по АН-26 на Харківщині, відсторонили на час слідства.