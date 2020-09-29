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ДБР допитає ексначальника ГУР Міноборони і першого заступника голови СБУ у справі "вагнерівців"
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29 вересня 2020, 20:19 1

ДБР допитає ексначальника ГУР Міноборони і першого заступника голови СБУ у справі "вагнерівців"

29 вересня 2020, 20:19 1
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Допит буде стосуватися джерел витоку інформації про операцію
Допит буде стосуватися джерел витоку інформації про операцію
Фото з відкритих джерел
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В рамках розслідування можливого розголошення державної таємниці у справі "вагнерівців" у ДБР допитають колишнього начальника Головного розвідувального управління Василя Бурбу і першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

Ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу викликали на 15:00. Також на допит викликано перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький", - повідомило джерело.

Нагадаємо, ДБР розслідує кілька справ по зриву спецоперації, які відкрили після інформації в ЗМІ.

Журналістів Яніна Соколова та Юрія Бутусова викликали на допит в ДБР у справі про витік информації у справі "вагнерівців".

ДБР СБУ розвідка Міноборони допит
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