ДБР допитає ексначальника ГУР Міноборони і першого заступника голови СБУ у справі "вагнерівців"
Допит буде стосуватися джерел витоку інформації про операцію
Допит буде стосуватися джерел витоку інформації про операцію
В рамках розслідування можливого розголошення державної таємниці у справі "вагнерівців" у ДБР допитають колишнього начальника Головного розвідувального управління Василя Бурбу і першого заступника голови СБУ Руслана Баранецького.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.
Ексначальника Головного управління розвідки Міноборони Василя Бурбу викликали на 15:00. Також на допит викликано перший заступник голови СБУ Руслан Баранецький", - повідомило джерело.
Нагадаємо, ДБР розслідує кілька справ по зриву спецоперації, які відкрили після інформації в ЗМІ.
Журналістів Яніна Соколова та Юрія Бутусова викликали на допит в ДБР у справі про витік информації у справі "вагнерівців".
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