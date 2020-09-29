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29 вересня 2020, 16:07 2

На миколаївському підприємстві Держрезерву "миші з'їли" зерна на 10 мільйонів

29 вересня 2020, 16:07 2
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Фото: Агробізнес
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Фахівці Управління Південного офісу Держаудитслужби в Миколаївській області провели ревізію державного підприємства «Хлібна база №76» і знайшли фінансові порушення на суму майже 12 мільйонів гривень.

Про це пише RegioNews з посиланням на Миколаївські новини.

Ревізією встановлено, що низька завантаженість зерносховищ від 7% до 23% можливих потужностей, стала причиною збитковості підприємства в 2018-2019 роках.

У той же час, несвоєчасне оновлення матеріальних цінностей державного матеріального резерву призвело до псування зерна на 10 млн грн.

Також з'ясувалося, що "Хлібна база" навмисно працювала на збитки. Зокрема послуги прийому та зберігання сільськогосподарської продукції надавалися за тарифами, значно нижче собівартості, що призвело до недоотримання підприємством доходів на загальну суму понад 230 тисяч грн.

Матеріали ревізії передано в правоохоронні органи.

Нагадаємо, на Харківщині з державного резерву вкрали зерна на 2,5 млн грн.

На Чернігівщині "миші з'їли" 600 тонн зерна з держрезерву.

зерно розслідування крадіжка поліція аудит збитки Миколаїв Держрезерв
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